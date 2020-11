Il consigliere regionale Pd Paolucci denuncia: "Ancora un decesso davanti ad un ospedale, scandaloso"

Ancora un decesso di un paziente davanti ad un pronto soccorso abruzzese, una situazione scandalosa e inaccettabile. A parlare è il capogruppo alla Regione del Pd Paolucci, che torna ad attaccare duramente la giunta Marsilio. Si tratta del terzo caso in pochi giorni. I pazienti sono costretti ad attendere in ambulanza il tampone ed il relativo esito, con tante persone costretta a rimanere fuori dai nosocomi evidenzia il consigliere, e problemi per le famiglie che devono farsi i tamponi nei drive in e nelle strutture sanitarie.

Problemi anche sul fronte dell'approvigionamento dei vaccini influenzali:

Chiedo: c'e' qualche bambino o anziano che riesce a farsi il vaccino per l'influenza? No. Questa purtroppo e' la gravissima rilevanza del tema che stiamo toccando- Ci si viene a raccontare in Commissione Sanita' che e' tutto a posto e in ordine. Marsilio il 31 ottobre ci dice che e' tutto in ordine, il 1 novembre, smentendo se stesso, ci racconta che gli ospedali sono saturi. E' scandaloso. In tutto questo l'unica priorita' per la maggioranza e' stato il debito fuori bilancio per il Napoli, mentre migliaia di persone attendono di farsi il vaccino e tante altre fuori, oggi sotto l'acqua, per fare il tampone