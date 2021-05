Paolucci e Blasioli (Pd) in visita al nuovo pronto soccorso: "Struttura all'avanguardia realizzata dalle giunte di centrosinistra"

Sopralluogo questa mattina al nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, per i consiglieri regionali del PD Blasioli e Paolucci che sono stati accompagnati dal primario Albani in un tour per scoprire tutte le peculiarità della struttura che a breve sarà aperta al pubblico.

I consiglieri hanno parlato di un'opera all'avanguardia in Italia esprimendo soddisfazione per l'ottimo risultato ottenuto grazie alle ex giunte regionali e comunali di centrosinistra, consegnando agli operatori sanitari e alla cittadinanza un pronto soccorso efficiente e funzionale. Blasioli ricorda di aver portato in qualità di vicesindaco di Pescara il progetto in consiglio comunale nel giugno 2017 quando Paolucci era assessore regionale alla sanità e questo risultato va attribuito anche all'ex manager Asl Mancini che fu rimosso dall'incarico dalla giunta Marsilio nell'ottobre 2019.

"Tra fine giugno e i primi giorni di luglio la struttura dedicata alle emergenze sanitarie dovrebbe essere pronta ed inaugurata; è importante ricordare alcuni aspetti e ambienti che caratterizzeranno il nuovo presidio e che sono stati adeguati funzionalmente anche alle nuove esigenze di sicurezza legate alla pandemia: diversi ambulatori e studi medici, la shock room, una zona dedicata alla traumatologia, all’osservazione breve intensiva, il pronto soccorso pediatrico dedicato, spazi più accoglienti e confortevoli destinati all'attesa, una doppia camera calda, per i codici rossi e per il pre-triage Covid dei pazienti e nuovi spazi per l’isolamento dei pazienti infettivi – non solo Covid, ma anche di ebola ad esempio-, dotati di impianti per adeguati ricambi aria e pressione negativa, e un Posto fisso di Polizia, un servizio tanto atteso ed estremamente utile per la sicurezza dei cittadini bisognosi di soccorso e dei sanitari."

Gli spazi a disposizione sono stati raddoppiati e saranno presenti tecnologie mediche molto avanzate, per garantire più assistenza e sicurezza.