Paolucci (Pd): "Abruzzo Insieme può iniziare a costruire un futuro diverso per la nostra terra"

«Abruzzo Insieme può iniziare a costruire un futuro diverso per la nostra terra».

A dirlo, a margine dell'incontro con le forze politiche e civiche che si è tenuto nella sede del consiglio regionale di Pescara, è il capogruppo del Partito Democratico, Silvio Paolucci.

Paolucci ha ricevuto il compito dalla direzione del Pd di unire la coalizione.

Il consigliere regionale democratico aggiunge: «Sono molto soddisfatto perché è ora possibile allargare la coalizione, partendo dal lavoro che abbiamo fatto in questi anni come gruppi consiliari di opposizione in Consiglio regionale: anni in cui abbiamo coltivato la voglia di costruire un Abruzzo diverso, lavorando insieme, sui temi e sempre vicini ai territori. Affido così, al termine di questo lavoro preliminare fondamentale, questo grande patrimonio non solo ai partiti ma anche a tutti i movimenti e alle associazioni che hanno dato vita a queste settimane di confronto: tutti insieme dovranno essere protagonisti, in modo paritario, per il prossimo passaggio che sarà quello decisivo di definire la guida di questa coalizione. Il candidato o la candidata presidente avrà il compito di definire gli ulteriori nodi politici e programmatici. Per questo, ora tocca a tutte le forze politiche e civiche, che hanno animato queste prime settimane di confronto, fare sintesi e io resto a disposizione delle loro valutazioni, pronto a dare una mano in qualsiasi ruolo ritengano meglio utilizzare le mie energie. Per me conta il noi: un noi che si chiama Abruzzo Insieme».

Dopo l'incontro con le forze politiche e civiche Il segretario del Partito Democratico abruzzese Daniele Marinelli esprime «grande soddisfazione per l'ulteriore significativo passo avanti verso la costruzione della coalizione per l'Abruzzo. Grazie a tutte le forze civiche e politiche che con pari dignità stanno lavorando a questo obiettivo fondamentale. Grazie al nostro capogruppo Silvio Paolucci, preziosa risorsa per il Partito Democratico e per tutta la coalizione di centrosinistra, per il lavoro di costruzione e di unità condotto in queste settimane, con determinazione e generosità».