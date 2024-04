Paolo Sola (M5s) è il nuovo presidente della prima commissione comunale per la Nuova Pescara

Sarà il capogruppo del Movimento 5 Stelle Paolo Sola a traghettare la prima commissione comunale Nuova Pescara fino a fine mandato. Prende infatti il posto di Erika Alessandrini, ex capogruppo comunale e ora consigliera regionale del M5s.

“Questo pomeriggio ho avuto il piacere e l'onore di essere nominato presidente della commissione di Nuova Pescara, raccogliendo il testimone e il lavoro portato avanti dalla collega Erika Alessandrini negli ultimi tre anni”, riferisce lui stesso con un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

“Organizzazione del personale, gestione di contratti e appalti, armonizzazione dei bilanci e riscossione dei tributi, sono solo alcune delle competenze di una delle commissioni più strategiche nel percorso che porterà Pescara, Montesilvano e Spoltore verso la più grande fusione mai realizzata nel nostro Paese”, aggiunge parlando di “un incarico di responsabilità che spero di poter proseguire e sviluppare nei prossimi mesi, per il quale ringrazio tutti i colleghi consiglieri dei tre Comuni che oggi hanno riposto in me la loro fiducia”.