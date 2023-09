Paolo Pratense nuovo segretario del Pd di Città Sant’Angelo

Il 29enne Paolo Pratense è stato eletto come nuovo segretario cittadino del Partito Democratico di Città Sant'Angelo. Laureato in studi politici e internazionali, già presidente del consiglio degli studenti e senatore accademico all'università di Teramo, Pratense è stato anche dirigente dei Giovani Democratici e del Pd sia a livello locale che nazionale.

Queste le sue prime parole: "Il congresso segna un punto di svolta della politica del centrosinistra locale. Dopo cinque anni di vuoto e di proclami dell’Amministrazione Perazzetti, che tra l’altro ha inaugurato opere programmate dall’Amministrazione precedente guidata da Gabriele Florindi, tocca al Partito Democratico ricostruire e lanciare una nuova proposta politica per Città Sant'Angelo. La mozione congressuale “Visione Comune” si sviluppa su più punti: dalla rigenerazione urbana, alla coesione sociale; il diritto alla socialità dei giovani con la creazione di spazi ad hoc; gestione e rilancio del turismo enogastronomico ed escursionistico; la connessione sentimentale tra le contrade spesso divise da campanilismo; salvaguardia degli eventi estivi e storici angolani”.

Accanto a Pratense ci saranno Franco Cilli, presidente dell'assemblea, Marcello Secone, tesoriere, Mariachiara Serafini, vicesegretaria, e Francesca Micolucci, coordinatrice delle aree tematiche della segreteria. Tante le proposte nell’immediato: il recupero, attraverso il dialogo con il ministero dell'agricoltura, dell'ex elaiotecnica (sempre se il Comune non sia stato superato da interessi imprenditoriali per un’ulteriore lottizzazione) da destinare a spazi universitari e/o di ricerca, creando anche un collegamento con il centro storico con la realizzazione di uno studentato diffuso; il censimento degli immobili nel Centro Storico; la conversione in spazi per la socialità della scuola dismessa di Villa Cipressi; la riqualificazione totale di Via Torre Costiera per evitare anche qui una cementificazione e donare al territorio uno spazio aperto, un polmone verde, fruibile anche come grande arena per eventi all’aperto.

Inoltre Pratense si rivolge alle forze che si riconoscono nel campo progressista: “Bisogna seguire l'esempio delle forze progressiste regionali per la scelta del candidato presidente per scegliere il prossimo candidato Sindaco del centro-sinistra di Città Sant'Angelo ed evitare errori del passato. Accogliamo con gioia l'accettazione da parte del segretario cittadino di Sinistra Italiana Raggiunti per ricostituire insieme un progetto politico rinnovato, solido e innovativo. Rivolgiamo inoltre un appello a tutte quelle persone che si riconoscono negli ideali democratici e progressisti del centrosinistra, per convergere sui temi in un tavolo politico e poi far sintesi sul profilo come candidato o candidata alla carica di sindaco o sindaca”.