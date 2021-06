Paolo Giovannoli è un nuovo assessore della giunta Perazzetti a Città Sant'Angelo

Paolo Giovannoli è un nuovo assessore della giunta comunale di Città Sant'Angelo guidata dal sindaco Matteo Perazzetti.

Giovannoli prenderà le deleghe ai servizi di manutenzione, agricoltura, gemellaggio e verde pubblico.

Un passato pieno di politica per il neo assessore che, dal 1990 in poi, ha ricoperto tutti i ruoli dell’amministrazione comunale.

Sia consigliere comunale, sia assessore con deleghe al Bilancio e al Commercio e anche vice sindaco per 10 anni consecutivi. Giovannoli è nato a Toronto il 2 maggio 1957. Nel 1970 è tornato in Italia per stabilirsi definitivamente a Città Sant’Angelo. Ha intrapreso la carriera politica tra il 1989 e il 1990 fino agli anni 2000. Dopo un lungo periodo di pausa, è tornato all’interno dell’amministrazione comunale nel 2019 con la lista SiAmo. Nella mattinata odierna, martedì 1, con decreto sindacale, è stato nominato assessore aggiungendosi alla giunta comunale composta, adesso, da sei persone.

«Ringrazio il sindaco, la maggioranza e il presidente del consiglio per avermi conferito questo incarico», dice Giovannoli, «accetto con entusiasmo e voglia di fare. Anche senza essere assessore, ho sempre ascoltato i cittadini e continuerò a farlo. Lavoreremo solo ed esclusivamente per il bene di Città Sant’Angelo e dei suoi abitanti. Metterò il massimo impegno e la più totale serietà nel ricoprire, ancora una volta, questo ruolo».

Questo il commento del sindaco Perazzetti: «Si aggiunge un tassello di spessore nella nostra Giunta. Paolo Giovannoli è un profilo che incarna competenza, dedizione al lavoro e serietà. Stiamo lavorando tutti per il bene di Città Sant’Angelo e, sono certo, con Giovannoli cresceremo ancora di più. Siamo un’amministrazione nuova e avere una persona di esperienza come lui è fondamentale per imparare. Bisognerà avere l’umiltà di ascoltare e seguire i consigli di una persona con un grande bagaglio di esperienza. A Paolo Giovannoli faccio il mio più sincero e sentito in bocca al lupo».