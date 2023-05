La giornalista Paola Mastrangelo dona un mezzo per persone disabili all'associazione "Humanitas" [FOTO]

Importante gesto di solidarietà da parte della giornalista Paola Mastrangelo, affetta dalla Sla, che ha donato nei giorni scorsi un mezzo per il trasporto di persone con mobilità ridotta all'associazione "Humanitas". A farlo sapere il sindaco Carlo Masci che si è recato sul posto per la cerimonia di donazione del mezzo di trasporto.

"Ringrazio di cuore Paola, perché ha permesso a tutti i presenti all'iniziativa di riflettere sull’importanza del volontariato. Paola è un esempio per tutti noi, perché continua a lottare, con coraggio e determinazione, contro la sua malattia. Paola non si è mai rassegnata, non ha mai rinunciato a vivere la sua vita, pur con i limiti fisici che la condizionano. Paola ci insegna ogni giorno che la forza d’animo e di volontà, sono alla base di tutte le azioni di noi esseri umani. Grazie, inoltre, a tutte le associazioni di volontariato che, quotidianamente, dedicano il loro tempo ad aiutare gli altri."