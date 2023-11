Duro attacco alla giunta Masci da Palladini (Italia Nostra) e Giampietro (Pd) sugli alberi tagliati in piazza Alessandrini [VIDEO]

Dure reazioni per il taglio degli alberi in piazza Alessandrini eseguito dall'amministrazione comunale nell'ambito della riqualificazione della piazza stessa. Dopo le critiche di Domenico Pettinari, consigliere regionale e candidato sindaco, arrivano gli affondi alla giunta Masci di Piero Giampietro (Pd) e Massimo Palladini (Italia Nostra).

Il capogruppo comunale del Partito Democratico ha dichiarato:

“La giunta Masci con le sue scelte sbagliate nella spesa dei fondi Pnrr continua ad avere effetti negativi sul verde pubblico pescarese. Nei giorni scorsi con una perizia di variante è stato deciso di abbattere altri 7 platani non malati in piazza Alessandrini con la motivazione di dare ‘maggiore area di lavoro alle macchine operatrici’ del cantiere. La notizia di questi platani si aggiunge a quella dei 3 pini della piazza. Per i platani non è questione di autorizzazioni, ma di opportunità. Questa mattina mi sono recato in sopralluogo nel cantiere e c’erano già le ‘x’ sui tronchi degli alberi condannati ad essere abbattuti. Ormai la giunta Masci è in guerra con la città”.

Il capogruppo ha anche spiegato che il Pnrr è pensato per potenziare il verde, non per eliminarlo:

"Il Pnrr è stato pensato anche per potenziare il verde pubblico, la transizione ecologica, la difesa del suolo ma la giunta di centrodestra che governa Pescara continua deliberatamente a fare l’esatto contrario, partendo dai parchi condannati alla cementificazione in via 8 Marzo, via Fornace Bizzarri e via Santina Campana per arrivare a piazza Sacro Cuore e viale Primo Vere. Proprio su viale Primo Vere la giunta non ha ancora risposto alla interrogazione da me presentata in aula il 23 ottobre, dichiarata urgente dalla presidenza del Consiglio comunale, ed alla quale bisognava rispondere per iscritto entro 5 giorni. Evidentemente la giunta non sa cosa rispondere. Ma sarebbe opportuno che si fermi: usare in questo modo i fondi del Pnrr, che dovevano servire per migliorare il volto della città e non per abbattere alberi sani e cementificare i parchi dei bambini, sta assumendo un carattere spregiudicato”.

Massimo Palladini, con un post sui social in cui mostra anche il video del taglio degli alberi, ha commentato:

" Piazza Alessandrini viene giustiziata oggi, immolata al disegnino di turno. Nuove auole al posto delle vecchie, per il brivido della innovazione; e per spendere come che sia. Per corso Umberto I aspetteranno le feste. Il commercio lo avevano già atterrato occludendo piazza Sacro Cuore."