Lo storico Palazzo De Caro di Pianella ospiterà l'Its Academy, un scuola di formazione dell'eccellenza enogastronomica

Una volta terminati i lavori di Palazzo De Caro ormai prossimi all'avvio, lo stabile ospiterà un polo di eccellenza agroalimentare ovvero una scuola di formazione post diploma ad alta specializzazione.

Il progetto dell'Its Academy sarà presentato giovedì 13 aprile alla presenza del sottosegretario al ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle forse e degli assessori regionali Emanuele Imprudente e Pietro Quaresimale.

L'iniziativa è stata promossa dal lavoro congiunto di Comune, Regione e presidente del consiglio dei ministri per la realizzazione della ‘Comunità vestina dei saperi e dei sapori’ che prevede la totale riqualificazione di due luoghi simbolo della città: lo storico Palazzo De Caro, già sede del municipio e l’ex mercato coperto.

Il percorso entra nella sua fase conclusiva ed ha visto il coinvolgimento del titolare della cattedra di restauro dell’università d’Annunzio professor Claudio Varagnoli ed anche il sostegno finanziario della Regione Abruzzo, che sarà rappresentato per l'occasione anche dal consigliere Vincenzo D’Incecco.

“Riqualificare due simboli della nostra storia e destinarli fin da subito a progetti così importanti – dichiara il sindaco Sandro Marinelli - non può che renderci orgogliosi. Un lavoro impegnativo che ha visto la massima collaborazione istituzionale, a tutti i livelli e che ormai si avvicina rapidamente all’avvio dei lavori. Avere la possibilità di ospitare una delle pochissime Its Academy d’Abruzzo nel nostro territorio, aggiunge il primo cittadino, rappresenta una grande opportunità, poiché avremo un polo di formazione agroalimentare con elevatissime percentuali di sbocco occupazionale per i nostri giovani, con la possibilità per le imprese di avere personale altamente qualificato”.