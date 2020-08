Il consigliere Pagnanelli sui nuovi orari della movida: "Scontentano tutti, amministrazione incapace di gestire il dialogo"

Nuovi orari dei locali della movida che scontentano tutti, dai gestori agli utenti e residenti. Lo ha dichiarato il consigliere comunale Pd Pagnanelli, intervenendo in merito alla delibera del sindaco Masci sugli orari di chiusura dei locali nelle varie zone della città, con una riduzione anche in virtù dell'aumento dei contagi delle ultime settimane. Secondo Pagnanelli, si tratta di un pateracchio che divide ed inasprisce la tensione e lo scontro fra residenti e gestori, con una soluzione che non è mai stata trovata dalla fine del lockdown da parte dell'amministrazione comunale.

Corretta l’analisi dei gestori secondo cui non possano esistere attività di serie a ed attività di serie b, ma possibile che sinora l’amministrazione non sia stata in grado di riunire intorno ad un tavolo le due categorie per cercare una soluzione condivisa?

Possibile che all’interno di una maggioranza prevalgano interessi di partito tra coloro che spingono per ridurre gli orari chiusura (Lega) e coloro che invece spingono per un allentamento, e non il buon senso di trovare una soluzione condivisa, l’unica in grado di non minare i diritti dei residenti ed il giusto esercizio delle attività?

Per il consigliere d'opposizione, di fatto le promesse elettorali della Lega non sono state mantenute e dunque non si è trovata la soluzione per una convivenza serena fra le varie parti, mentre occorrerebbe convocare un tavolo di discussione e confronto per il bene della città.

Ricordiamo che i nuovi orari mantengono differenze fra le varie zone della città, ed in particolare per i locali della zona di piazza Muzii la chiusura il venerdì e sabato alle ore 1,30 e dalle ore 1,00 per il resto della settimana.