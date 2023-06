La dura replica del deputato Pagano a D'Alfonso: "Polemica pretestuosa, volgare e fuori luogo"

«Da D’Alfonso polemica pretestuosa, volgare e fuori luogo». Replica così il deputato Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia e presidente della prima commissione Affari Costituzionale alla Camera, alle parole del parlamentare Luciano D'Alfonso.

«Trovo del tutto fuori luogo le dichiarazioni di Luciano D’Alfonso che non esita a speculare su eventi di cronaca giudiziaria che non coinvolgono né il sindaco Masci né la sua maggioranza», aggiunge Pagano.

Poi l'esponente forzista prosegue: «I pur gravi episodi riportati dagli organi di stampa riguardano comportamenti individuali e non rappresentano in alcun modo un riflesso della condotta o dell'integrità dell'attuale amministrazione. D’Alfonso sa perfettamente cosa voglia dire essere coinvolto e travolto da inchieste giudiziarie che poi si sgonfiano lasciando macerie lungo il percorso. Ecco perché trovo davvero volgare generare una gogna mediatica e una polemica pretestuosa su questioni che, lo ripeto non riguardano il sindaco Masci e la sua amministrazione».