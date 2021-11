Pagano incontra Berlusconi: "Ci siamo confrontati sulle prospettive future per l’Italia e l'Abruzzo"

Il pescarese Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia Abruzzo, ieri ha avuto un incontro con il presidente Silvio Berlusconi ad Arcore insieme a tutti i coordinatori regionali del partito: “Ci ha accolto un Berlusconi ancora capace di trasmettere l’energia e l’entusiasmo per portare avanti i valori democratici, liberali ed europei che sono alla base dì Forza Italia”, ha dichiarato Pagano, parlando di "una giornata passata con il presidente Berlusconi per confrontarci sulle prospettive future per l’Italia e la nostra Regione, nella consapevolezza del ruolo determinante che ha Forza Italia all’interno della coalizione dì centrodestra. Nel corso della giornata ho proposto di organizzare nell’anno nuovo una nuova edizione di 'Azzurri in Vetta' a Roccaraso”.

E nel pomeriggio Berlusconi ha voluto fare una sorpresa a Pagano, posando in foto con lui davanti a una delle numerose opere dello scultore pescarese Pietro Cascella che sono esposte nel giardino della villa di Arcore.