Il senatore Pagano raccoglie l'invito de "Le Iene" e dona un iPad a una scuola del Napoletano

Con un video pubblicato sui social, il senatore di Forza Italia Nazario Pagano si è detto "ben felice" di portare a termine "l’impegno preso nel corso della trasmissione "Le Iene", inviando un iPad al secondo circolo didattico "Gianni Rodari" di Villaricca". Si tratta di una scuola elementare situata nel Napoletano. Tutto era nato da un servizio dell'inviato Filippo Roma che denunciava il "bonus computer" ai deputati, spiegando che prima di Natale era arrivato agli onorevoli un maxi buono da 5.500 euro per tablet, smartphone e pc.

La proposta, lanciata dal leader del M5S Giuseppe Conte, era di utilizzare questo importo per l'acquisto di apparecchiature in favore dell'istituto di Villaricca. Pagano ha aderito. E oggi su Facebook scrive: "Spero che questo strumento possa aiutare gli studenti ad accedere a un mondo di conoscenze e per esplorare nuovi orizzonti. Ricordate sempre, cari e care studenti: il futuro è nelle vostre mani e voi siete i veri protagonisti della vostra vita. Auguro a tutti voi un futuro pieno di ispirazione e successi".

Circa un mese fa, ricostruisce il parlamentare pescarese, "un giornalista de "Le Iene" mi chiese di acquistare un iPad da destinare a una scuola elementare. L'iPad è stato acquistato e inviato alla scuola elementare 'Gianni Rodari' di Villaricca, quindi adesso ci saranno dei ragazzi che potranno utilizzare questo iPad e io mi auguro che per loro sia un'occasione di approfondimento di tutte le tematiche che a loro stanno più a cuore ma, soprattutto, deve essere uno stimolo allo studio, all'apprendimento, alla curiosità e alla conoscenza. È questo il messaggio che io ho inteso dare, e credo che 'Le Iene', nel chiedermi questo impegno, volessero raggiungere esattamente questo scopo".

Poi si rivolge direttamente agli alunni: "Noi siamo in parlamento a cercare di fare le cose nel migliore dei modi, ma credo che siate soprattutto voi, e i vostri insegnanti, a dover costruire l'Italia del futuro". Per vedere il servizio de 'Le Iene' clicca QUI.