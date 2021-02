La proposta del senatore Pagano (Forza Italia): "Vaccinazioni di massa nelle zone rosse come Pescara e Chieti"

Il senatore di Forza Italia Pagano propone un cambio di strategia nella somministrazione dei vaccini in Italia. Pagano concorda con la vice presidente Ronzulli sulla possibilità di eseguire vaccinazioni a tappeto nelle aree dove le varianti hanno portato ad un aumento dei contagi come nel caso di Pescara e Chieti:

“La variante inglese, ad esempio, in sole due settimane, nell’area metropolitana di Chieti e Pescara è arrivata a causare il 70% dei contagi e la percentuale, giorno dopo giorno, continua a crescere. Se esistono zone rosse che per pericolosità richiedono la chiusura di tutte le attività, è opportuno che proprio lì si intervenga prima che altrove per una rapida distribuzione del vaccino.”