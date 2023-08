Padovano dopo la sentenza sulla filovia: “Finalmente si è chiusa la querelle della strada parco”

Il presidente della Confcommercio di Pescara, Riccardo Padovano, esprime soddisfazione dopo il pronunciamento positivo del consiglio di stato sulla filovia in merito al ricorso presentato dal Comune di Pescara, Tua e Ministero: “Finalmente dopo anni e anni si è arrivati alla conclusione di questa diatriba che non ha consentito alla città di Pescara di attivare fino ad oggi sulla famosa strada parco un collegamento che da Montesilvano arriva al tribunale”.

“Per anni la politica e alcuni partiti hanno fatto da sponda a comitati e associazioni che dietro al bene comune avevano interessi di parte e che con il loro ostruzionismo non hanno consentito negli anni uno sviluppo viario degno di questo nome non solo alla città di Pescara ma a tutta l’area metropolitana. Io oggi mi auguro ora che, una volta messa la parola fine a questa querelle, possa partire il cantiere per la conclusione dell’opera. Mi auguro che si arrivi al più presto alla conclusione dell’opera perché è incomprensibile aver fatto perdere oltre venti anni per la sua realizzazione”, afferma Padovano.

Per il presidente della Confcommercio "non è pensabile che comitati pur con tutta la loro legittimità, senza uno strumento tecnico e scientifico, possa frenare la costruzione di un’opera pubblica che, se venti anni fa aveva un costo, oggi ne ha uno sicuramente superiore. Un costo probabilmente doppio. Questo per dire che se un’opera pubblica è in regola e ha i piedi per camminare, la politica deve andare avanti senza farsi condizionare da comitati o condomini di quartieri. Se c’è un centro naturale a Pescara che permette di potersi spostare da nord a sud, da Montesilvano a Pescara in pochi minuti, si deve fare".

E aggiunge: "Pensate quante persone con la filovia possano spostarsi, entrare e uscire da Pescara, usando un parcheggio di scambio e poi prendere la metropolitana leggera e raggiungere in pochi minuti il centro di Pescara. Così facendo si andrebbe ad eliminare un budello di traffico e la congestione del traffico nel centro. Traffico che fino ad oggi ha fatto sì che molti scegliessero di non entrare a Pescara ma recarsi a fare spese nei centri commerciali dell’hinterland. Pescara ha un centro commerciale naturale in centro che fino ad oggi può essere raggiunto anche dopo mezz’ora di auto e traffico e da domani speriamo possa essere fruibile in pochi minuti sia per chi vuole venire a fare spese a Pescara sia per chi viene in città tutti i giorni dall’area nord e della Val Fino a lavorare nel capoluogo adriatico. Persone che, parcheggiando a Montesilvano area Warner, arriverebbero a Pescara in pochi minuti".

Padovano conclude rivolgendo un plauso "a chi ha sempre lottato per poter avere un trasporto leggero e non impattante sulla strada parco e credo che da oggi si potrà scrivere una pagina nuova per la città di Pescara, per i cittadini, ma anche per le attività commerciali e quelle balneari che ricadono sulla riviera".