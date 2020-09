Pacchi bomba a Pescara, Sclocco esprime solidarietà «al magistrato e a Pescara». La consigliera comunale commenta quanto accaduto stamattina, quando la città «si è svegliata sotto “l’attacco” di un disperato che ha piazzato più pacchi bomba sotto edifici più o meno noti. Il tutto accompagnato da minacce di morte a un magistrato». Rivolgendosi al pm, una donna come lei, la Sclocco aggiunge:

«Non conosco i fatti, ma so che il suo mestiere è duro, come sono difficili tutti i mestieri in cui devi prendere delle decisioni che riguardano la vita degli altri. È sempre difficile dire e scrivere quello che si pensa anche se la professionalità e le leggi sono dalla nostra parte. Credetemi, ne so qualcosa. Nessuno merita di vivere nell’angoscia. Non lo merita neanche la nostra città».