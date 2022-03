"Outreach", presentato in commissione il progetto innovativo contro la tossicodipendenza

Maria Luigia Montopolino, presidente della commissione politiche sociali, questa mattina ha illustrato ai consiglieri comunali ciò che è stato fatto negli ultimi due anni attraverso “Outreach”, progetto innovativo e in fase sperimentale. L'iniziativa, presentata nel novembre 2020 dall'assessore Adelchi Sulpizio con la collaborazione di 'On the Road' e il sostegno della stessa presidente Montopolino, ha l'obiettivo di riqualificare socialmente le zone con più criticità, nello specifico Villa del Fuoco, quartiere in cui la stessa presidente risiede e di cui, quindi, conosce le problematiche. Tuttavia "Outreach" si allargherà poi ad altre zone della città.

Queste le parole di Maria Luigia Montopolino: “Oggi ho voluto presentare nuovamente il progetto ai consiglieri e metterli a conoscenza attraverso l’associazione On the Road dei risultati di questi primi due anni, sebbene, segnati da una pandemia. Ritengo sia un progetto che merita attenzione particolare perché è un lavoro impegnativo e significativo dal punto di vista sociale e di riqualificazione. Inoltre la piaga della tossicodipendenza è diffusa e purtroppo quotidianamente ne abbiamo contezza, ma è importante sapere anche che le istituzioni non sono indifferenti a questo problema, ma che, anzi, lavorano fattivamente per trovare soluzioni concrete”.

I primi dati raccontano infatti uno spaccato eterogeneo: un centinaio di beneficiari, divisi tra uomini e donne di nazionalità italiana, ma anche provenienti dalla Romania, Senegal, Polonia, Nigeria, Marocco, Serbia e Costa D’Avorio: l’outreach è il lavoro di strada, di prossimità, gli operatori escono per le strade della nostra città, avvicinano e offrono sostegno ai soggetti più vulnerabili, portando concreto aiuto e facilitando la presa in carico ai servizi sociali comunali. Un progetto, quindi, di natura statale che collabora con le autorità e che non ne intralcia l’operato, ma che vede un approccio rivoluzionario con la persona con problemi di dipendenza. “Ringrazio l’assessore Sulpizio per la lungimiranza e l’associazione On the road per gli ottimi risultati che stiamo avendo sul territorio”, conclude la Montopolino.