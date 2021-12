Provincia, il neo eletto De Martinis: "Sarò il presidente di tutti"

«Sarò il presidente di tutti».

Queste le prime parole di commento di Ottavio De Martinis dopo l'elezione alla Provincia di Pescara, come riferisce l'agenzia Dire.

De Martinis, già sindaco di Montesilvano, poi annuncia un giro di tutti i 46 Comuni di Pescara per raccogliere le istanze dei sindaci e del territorio e un tavolo con i dirigenti scolastici per lavorare alla messa in sicurezza delle scuole della provincia.

È De Martinis a tracciare il percorso che intende seguire, in continuità con quello del presidente uscente Antonio Zaffiri: viabilità e scuole i temi in cima alla sua agenda politica. Attività che intende portare avanti non solo con la squadra di Governo già costituita, ma anche con chi ha sostenuto la sua candidatura e non è stato eletto e con le opposizioni.

«È vero che la vittoria era abbastanza scontata», ammette il nuovo presidente, «quello che fa piacere è però l'essere andati al di sopra delle aspettative perché al di là dei voti di area naturale del centrodestra, sono arrivati voti anche da altri amministratori, probabilmente quelli del polo civico e questo fa piacere perché vuol dire che hanno visto in me una persona che può rappresentarli e farò di tutto per dare a loro e soprattutto ai cittadini e il territorio le risposte che attendono. Intendo fare da collante per tutti i territori per creare sinergia e forza che possono dare alla Provincia di Pescara attrattività, funzionalità e, perché no, anche forza dal punto di vista turistico», aggiunge De Martinis parlando di creazione di rete dei Comuni. Alla domanda dell'agenzia Dire sul se, visto il ruolo cui oggi sono relegate le Province, pensa di poter lasciare qualcuno insoddisfatto, il neo presidente aggiunge: «No. Anzi, la cosa che mi fa piacere è avere una squadra molto competente fatta di bravi amministratori e sindaci. Ritengo che la squadra che è stata composta è stata molto importante. Quelli che non sono stati eletti li ho sentiti e hanno assicurato il loro apporto. Intendo essere il presidente di tutti. Sarà gioco di squadra che ritengo si debba allargare a tutte le forze al di là dei colori politici perché il territorio è di tutti».