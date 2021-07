Stella (M5s) sull'ospedale San Massimo di Penne: "Dovere della politica regionale restituirgli dignità e autonomia"

Anche la consigliera regionale Barbara Stella del Movimento 5 Stelle esprime il suo pensiero dopo la manifestazione organizzata in piazza dall'associazione "Salviamo l'ospedale di Penne".

La manifestazione segue la proposta della giunta regionale di riordino della rete ospedaliera, che ha visto da parte dei cittadini e delle associazioni riscontrare diverse criticità per il nosocomio vestino.



«Sono qui a sostegno dei cittadini di Penne e di tutta l’area vestina e delle associazioni che da tempo ben rappresentano i cittadini in questa battaglia, come l’associazione “Salviamo l’Ospedale di Penne”», dice l'esponente pentastellata, «sono anni che il San Massimo viene colpito duramente da una politica cieca che invece di valorizzare questo ospedale, fondamentale per l’intero territorio vestino, lo ha smembrato nel tempo, svuotandolo anche del personale sanitario necessario, e rendendolo una semplice appendice di quello di Pescara».



Poi la Stella aggiunge: «La forte presenza dei cittadini e delle associazioni presenti qui oggi sono il chiaro segnale che i problemi continuano a esserci e soprattutto che il territorio vestino deve essere ascoltato, perchè sono i cittadini che vivono i problemi quotidiani e conoscono bene le criticità dell’area. Il San Massimo di Penne ha dato un contributo fondamentale durante l’emergenza covid: questa è la dimostrazione dell’importanza che questo presidio ospedaliero ha per l’intera regione e la politica ha il dovere di ridare dignità a questo ospedale. È fondamentale riclassificare l’ospedale di Penne come ospedale di base con sede di Pronto soccorso ma con una reale e piena autonomia dall’ospedale di Pescara; sono pronta ad appoggiare le battaglie dei cittadini e delle associazioni affinché venga restituita all’intera comunità vestina questo servizio fondamentale a tutela della salute di tutti i cittadini».