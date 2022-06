Ospedale di Penne, la Asl replica a Blasioli (Pd): per i lavori si attende l'autorizzazione dal ministero

Sul San Massimo di Penne nessun ritardo e sui posti letto i bandi sono andati deserti.

La direzione generale della Asl di Pescara replica al consigliere regionale Antonio Blasioli (Pd) che ha espresso forti perplessità e sollevato diverse critiche, in merito alla situazione che starebbe vivendo l'ospedale vestino. Per quanto concerne i lavori che interessano il nosocomio l'Azienda sanitaria precisa di essere in attesa dell'autorizzazione del Nucleo di valutazione degli investimenti (Niv del ministero della salute) i cui componenti, sottolinea la direzione, sono stati rinominati da poco e dovrebbero dunque a breve esprimersi. Situazione che, sottolinea ancora la Asl, il dirigente del servizio investimenti della Regione sta monitorando da mesi.

Per quanto concerne i 20 posti letto del reparto di Medicina che Blasioli definisce inutilizzati, la Asl fa sapere di aver provveduto a pubblicare i relativi bandi senza per che vi sia stato alcun esito e che per questo si sta lavorando ad una soluzione.