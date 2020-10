Marsilio e Verì sull'ospedale Covid: "È a disposizione di tutti i pazienti abruzzesi che abbiano bisogno"

L'ospedale Covid di Pescara, che dispone di 174 posti letto, è già a disposizione di tutta la regione Abruzzo e dei pazienti positivi al Coronavirus che abbiano necessità di ricovero.

A sottolinearlo sono l'assessore alla Sanità, Nicoletta Verí e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Questo quanto evidenziano Verì e Marsilio: «Pur comprendendo i timori di alcuni amministratori locali, è bene chiarire definitivamente che il Covid Hospital di Pescara è già a disposizione di tutta la regione e accetta richieste di ricovero provenienti da qualunque Asl abruzzese, a patto naturalmente che si tratti di richieste appropriate e rispettose dei protocolli sanitari. Sono in corso interlocuzioni tra le varie Asl per assicurare l'adeguata dotazione di personale, per la quale tutte le aziende dovranno garantire il proprio impegno.L'ospedale Covid è una struttura modulare, che entra in funzione a seconda dell'andamento dei ricoveri legati alla pandemia. Un modello flessibile e adattabile alle diverse necessità che dovessero presentarsi a causa dell'evolversi dell'emergenza».