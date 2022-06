Il consigliere Orta sulla pulizia e manutenzione dei parchi comunali: "Massimo impegno, no a polemiche sterili" [FOTO]

La manutenzione dei parchi cittadini è in corso ed è sempre stata garantita con il massimo sforzo e impegno. A dirlo il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Cristian Orta, che replica alle polemiche sollevate negli ultimi giorni sul presunto abbandono e degrado all'interno delle aree verdi comunali. In ognuno dei 62 parchi cittadini, ricorda Orta, avviene lo sfalcio delle erbe due volte al mese e pulizia giornaliera garantita dagli addetti dell'ufficio verde con svuotamento dei cestini.

Personalmente ho molto a cuore i parchi di Pescara e quotidianamente vado a dare un’occhiata perché ritengo che la cura vada garantita per l’immagine e il decoro della città. In particolare in questo momento, in cui le temperature hanno subito una brusca impennata, bisogna prestare la massima attenzione. A tal fine la collaborazione di Pescara Multiservice è fondamentale.

Orta poi ha aggiunto:

"Proprio perché conosco lo sforzo che l’amministrazione ha messo in atto, con l’ufficio che si occupa del Verde Pubblico, per portare avanti il programma estivo di tutela e pulizia di parchi e giardini trovo risibile qualche tentativo diffamatorio messo in campo da qualche bontempone della politica. Credo invece che la città di Pescara non abbia mai avuto prima di ora servizi così efficienti e sfido chiunque a dimostrare il contrario". Completati intanto i lavori nel parco dei sogni in via Mafalda di Savoia che ora è pienamente fruibile.