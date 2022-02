Il consigliere Orta sui dossi "killer" in via Celommi: "I lavori sono ancora in corso, l'accesso è vietato"

Il consigliere comunale Cristian Orta interviene dopo la segnalazione da noi pubblicata riguardante le proteste di alcuni cittadini sui nuovi dossi realizzati in via Celommi a Pescara. Alcuni residenti avevano parlato di dossi non segnalati e potenzialmente pericolosi per la circolazione stradale, parlando appunto di "dossi killer" che possono creare danni alle autovetture in transito con carrozzeria bassa e anche ai mezzi di soccorso. Il consigliere ha fatto sapere che i lavori sono ancora in corso e che i dossi non sono stati collaudati. Per questo, infatti, erano state posizionate delle transenne per vietare l'acceso in quel tratto stradale. Inoltre, spiega Orta, vi sono dei cartelli in tutte le direzioni di accesso che indicano i lavori in corso e relativo divieto d'accesso. Alcuni operai, ha aggiunto, hanno addirittura dovuto discutere con alcuni automobilisti che volevano entrare in quel tratto di strada. Un solo dosso è stato attualmente completato, ma non è stato collaudato e per questo è ancora vietato l'accesso:

"Chi ha aperto le transenne senza autorizzazione ha dunque consentito l'accesso alle autovetture sui dossi, che sono rimaste danneggiate in attesa del completamento dei lavori. Ho dovuto personalmente contattare la polizia municipale per inviare una pattuglia in modo da riposizionare le transenne stesse".