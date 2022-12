Approvato un ordine del giorno sulla realizzazione del raddoppio della ferrovia Roma-Pescara

Il treno che collega Pescara a Roma finisce anche in consiglio comunale. Il Dem Marco Presutti esprime, infatti, tutta la sua soddisfazione per essere il primo firmatario di un ordine del giorno che ha ricevuto oggi il via libera da parte dell'assise civica di Pescara: "Siamo riusciti - spiega - a far approvare un odg che invita il sindaco Carlo Masci e tutta la sua giunta a ribadire al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, la ferma volontà della città affinché venga realizzato il raddoppio della ferrovia Roma-Pescara".

L'ordine del giorno è stato sottoscritto anche dai consiglieri di centrosinistra Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Giovanni Di Iacovo, Mirko Frattarelli e Marinella Sclocco. Il collegamento via ferro tra il capoluogo adriatico e la capitale viene ritenuto un "elemento strategico fondamentale per lo sviluppo delle funzioni relazionali della città come snodo dei trasporti di persone e beni nello scenario nazionale ed europeo, tenendo conto delle osservazioni fatte dalle amministrazioni civiche e dai comitati locali in ordine al tracciato individuato dal progetto".

Il documento odierno fa riferimento all'audizione svolta da Salvini in Senato il 1° dicembre, quando ha dichiarato che "ci sono criticità sulla concreta fattibilità del raddoppio del tracciato ferroviario Roma-Pescara". Ma l'intervento di raddoppio, viene ricordato nell'odg, "mira a incrementare l'efficienza di collegamento su lungo raggio, nell'ottica di migliorare e rendere competitiva l'offerta dei servizi ferroviari merci e passeggeri, riducendo i tempi di percorrenza, incrementando la frequenza e offrendo nuove soluzioni intermodali di spostamento". Ragion per cui l'amministrazione Masci è stata sollecitata a un'importante presa di posizione.