Marsilio firma la nuova ordinanza sui tamponi al personale sanitario: le novità

Il presidente della Regione Marsilio ha firmato l'ordinanza 93 riguardante le nuove disposizioni per i tamponi da effettuare sul personale sanitario. In sostanza diventa operativo il protocollo dell'Asr, l'agenzia sanitaria regionale che modifica i parametri per gli esami di screening su infermieri, medici e personale impegnato sia nei reparti Covid abruzzesi che nei reparti tradizionali.

Gli operatori che lavorano in aree ad elevato rischio, come le terapie intensive e sub intensive Covid, i reparti Covid, 118, Usca e personale delle strutture socio assitenziali che opera con pazienti fragili, dovranno sottoporsi al tampone ogni 15 giorni.

Il personale che opera in aree a rischio medio, ospedali di comunità; Uo cliniche e chirurgiche in cui sono ricoverati pazienti

positivi asintomatici; assistenza domiciliare e traporto pazienti Covid positivi; attività svolta dai Mmg, Pls e continuità assistenziale che può variare da medio ad elevato (rischio) in funzione della tipologia di pazienti e delle manovre assistenziali da eseguire si dovrà sottoporre al tampone ogni 25 giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine il personale nelle aree a basso rischio si dovrà sottoporre al tampone ogni 40 giorni. Si tratta di chi opera in attività di assistenza nelle Uo cliniche o chirurgiche in cui non sono ricoverati pazienti Covid positivi o sospetti; dipartimento di prevenzione in relazione alle attività svolte; pronto soccorso e radiologia in condizioni di assenza di soggetti Covid positivi o accesso di soggetti fragili; assistenza domiciliare a pazienti non Covid positivi o sospetti; Aree amministrative.