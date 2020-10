Coronavirus, Marsilio firma nuova ordinanza: "Didattica a distanza per scuole superiori e università"

Come annunciato il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ha firmato, insieme all'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, una nuova ordinanza che prevede ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il provvedimento prevede la didattica a distanza per le scuole superiori e l'università.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questo quanto prevede l'ordinanza firmata da Marsilio da mercoledì 28 ottobre fino al termine di vigenza del Dpcm del 24 ottobre ovvero il prossimo 24 novembre: