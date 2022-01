Verso la modifica dell'ordinanza sulle corsie preferenziali in viale Marconi. Problemi anche con le pensiline degli autobus

L'amministrazione comunale dovrà modificare l'ordinanza che istituisce le corsie preferenziali in viale Marconi. Lo ha fatto sapere il presidente della commissione controllo e garanzia del Comune Piero Giampietro (Pd) al termine della seduta convocata per discutere del provvedimento che ha già attivato l'uso delle corsie preferenziali lungo l'arteria stradale, con le relative sanzioni per i trasgressori. Proprio Giampietro, nella giornata di ieri 19 gennaio, aveva sollevato il caso in quanto in alcuni tratti non sono ancora state disegnate:

“Nel corso della commissione è stato riferito che la richiesta di istituzione delle preferenziali è partita da una richiesta di dicembre del dirigente del settore lavori pubblici per il tratto fra piazza Unione e via Pepe ma è evidente che nel tratto finale, quello fra via Corradino d'Ascanio e via Pepe, le corsie non c'erano allora e non ci sono oggi. Non ci saranno nemmeno domani, perché occorrerà realizzare prima un’altra rotonda all’altezza di via Pepe e poi procedere alla realizzazione delle preferenziali nell’ultimo tratto: dunque la richiesta di dicembre non era corretta. Personalmente resto basito da questa approssimazione di cui la giunta comunale è direttamente responsabile. Inoltre abbiamo acquisito l’informazione per la quale al momento non è stata ancora prevista la tempistica dell’apertura delle cosiddette rotonde semaforizzate."

Giampietro poi ha aggiunto che è emersa anche un'altra problematica, relativa alle pensiline degli autobus che Tua dovrà rapidamente spostare dal marciapiede alle isole salvagente per evitare che gli autobus vadano ad invadere le corsie dedicate alle automobili: le pensiline non potranno essere trasferite sulle isole in quanto lo spazio è insufficiente:

"Purtroppo la sicurezza delle persone continua ad essere l’ultimo dei problemi di questo cantiere, così come la trasparenza e la correttezza delle informazioni. Per questo dovremo necessariamente continuare a vigilare su questo enorme pasticcio che genera errori ogni giorno”.