Accoglienza ed assistenza ai profughi ucraini, si riducono gli orari e i giorni d'apertura del Coc comunale

Il sindaco Carlo Masci ha firmato l'ordinanza che dispone la riduzione degli orari e alcune modifiche per l'apertura del Coc, il centro operativo comunale che si trova nella sede del comando della polizia municipale in via del Circuito. A seguito dell'emergenza umanitaria legata all'arrivo dei profughi ucraini anche a Pescara dopo lo scoppio del conflitto, era stata disposta l'apertura giornaliera ad orario continuato del servizio, per fornire assistenza e gestire l'arrivo dei cittadini ucraini coordinando le attività da svolgere sul territorio comunale.

Nell'ordinanza si legge che, tenuto conto della riduzione significativa di richieste d'accoglienza da parte di cittadini ucraini sul territorio cittadino, considerando che le strutture ricettive messe a disposizione dalla protezione civile regionale e dalla Regione Abruzzo sul territorio comunale sono piene, si è deciso di ridurre a partire dal 2 maggio l'apertura del Coc alle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 14. Resta comunque a disposizione il numero del centralino della polizia municipale 08537371 negli altri orari. Ricordiamo che, sempre in merito ai profughi ucraini, a partire sempre dal 2 maggio si sposta all'ex Lidl di via Tirino (incrocio con via Colle Renazzo) il centro di accoglienza dei profughi ucraini oggi alla stazione Porta Nuova.