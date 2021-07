Cambiano gli orari di chiusura dei locali a Pescara: Masci firma l'ordinanza valida fino al 24 luglio

Il sindaco Carlo Masci ha firmato l'ordinanza sindacale numero 92 che modifica gli orari di chiusura dei locali e delle attività che somministrano bevande e alimenti a Pescara. L'ordinanza entrerà in vigore l'8 luglio e scadrà il 24 luglio e ancora una volta, dopo quella per il mese di giugno, terrà conto delle zone e dei giorni della settimana.

Le nuove fasce orarie, fa sapere l'amministazione comunale, sono state determinate dagli esiti dell'incontro avuto il primo luglio con le associazioni di categoria Confesercenti, Confartigianato, Confcommercio, Cna, Casartigiani.

"Obiettivo del provvedimento - come già nella precedente ordinanza (la n. 78 del 9 giugno 2021) - è quello di contemperare il diritto al riposo notturno dei cittadini con la necessità di favorire il più possibile la ripartenza di quegli esercizi messi in difficoltà, nel corso dell’ultimo anno, dalle chiusure provocate dall’emergenza sanitaria.

Va precisato che non sono tenute al rispetto dei suddetti limiti orari le attività artigianali (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie, piadinerie e cornetterie) e le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (posteggi isolati e commercio itinerante). Alle suddette attività è consentita la sola vendita da asporto di alimenti e bevande, oltre le fasce orarie previste dalla rispettiva zona di appartenenza."

I titolari dei locali, spiega il Comune, devono vigilare sul rispetto dei protocolli di sicurezza per evitare assembramenti evidenziando con appositi cartelli gli orari di apertura e chiusura. Resta vietato lo stazionamento degli avventori fuori dai locali dopo l'orario di chiusura.

Per quanto riguarda gli orari, la zona limitrofa a piazza Muzii ovvero via Battisti - via Piave - via Mazzini - via Forti - via Goito - via Curtatone - via De Cesaris - via Minghetti - via Poerio - piazza Muzii - piazza Santa Caterina - via Quarto dei Mille - via De Amicis; zona centro storico: via delle Caserme - largo dei Frentani -via dei Bastioni – corso Manthonè - via Catone – via Corfinio – via Petronio – via Flaiano – piazza dell’Unione – piazza Garibaldi potranno rimanere aperti i locali dalla domenica al giovedì dalle 6 alle 00,30, venerdì e sabato dalle 6 alle 2,00.

Per le altre zone della città, apertura tutti i giorni dalle 6 alle 2 del giorno successivo.