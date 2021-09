Cambiano gli orari di chiusura dei locali ed esercizi pubblici: la nuova ordinanza in vigore fino al 19 settembre

A partire da lunedì 13 settembre e fino a domenica 19 settembre entrano in vigore i nuovi orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici a Pescara. Lo ha fatto sapere il sindaco Masci, che ha firmato la relativa ordinanza che, come spiega il primo cittadino servirò per "contemperare il diritto al riposo notturno dei cittadini con le esigenze di imprese quali pub, ristoranti e bar, oltre che a favorire l’adozione di comportamenti idonei a prevenire la ripresa del contagio da Covid 19. Nello specifico dei livelli sonori, nell’ordinanza si fa riferimento a quanto certificato dalla relazione fonometrica effettuata dall’Arta Abruzzo e trasmessa all’amministrazione comunale"

Anche in questo caso, vi sono orari differenti a seconda delle aree della città, in particolare la zona di piazza Muzii e per le zone limitrofe, oltre al centro storico. Nel dettaglio:

Pubblici esercizi in cui si somministrano e/o vendono alimenti e bevande (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, pizzerie...) della zona limitrofa a piazza Muzii ovvero via Battisti - via Piave - via Mazzini - via

Forti - via Goito - via Curtatone - via De Cesaris - via Minghetti - via Poerio - piazza Muzii - piazza Santa Caterina - via Quarto dei Mille - via De Amicis e nella zona del centro storico ovvero via delle Caserme - largo dei Frentani -via

dei Bastioni – Corso Manthonè - via Catone – via Corfinio – via Petronio – via E. Flaiano – piazza dell’Unione – piazza Garibaldi dalla domenica al giorvedì i locali potranno rimanere aperti dalle 6 alle 00.30 e dalle 6 alle 1.30 il venerdì e sabato.

Per le altre zone della città l'orario è tutti i giorni dalle 6 alle 1,30 del mattino. Non hanno vincoli d'orario le attività artigianali come gelaterie, pasticcerie, piadinerie e cornetterie, etc.) e le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (posteggi isolati e commercio itinerante).