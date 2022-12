Un opuscolo per tutti i cittadini di Città Sant'Angelo per illustrare il primo piano di protezione civile in caso di emergenze

Importante iniziativa del Comune di Città Sant'Angelo per la questione emergenze e sicurezza della popolazione. Il sindaco Matteo Perazzetti, infatti, ha fatto sapere che sarà inviato a tutti i cittadini angolani un opuscolo stampato riguardante il piano di protezione civile comunale. Si tratta della prima volta in assoluto, ed arriverà in tutte le case:

"Tutto ciò per rendere tutti gli angolani più coscienti e metterli al sicuro da qualsiasi pericolo. Nelle prossime settimane verrà installata sul territorio per la prima volta la cartellonistica di protezione civile che servirà a guidare la popolazione durante le fasi emergenziali. Nella giornata di Martedì 13 Dicembre alle ore 17 nel Teatro Comunale, si terrà un convegno dedicato alla presentazione e spiegazione del piano."