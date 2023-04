Dura replica dell'opposizione angolana al sindaco Perazzetti sulle sedute del consiglio: "Il "basta chiedere" offende cittadini e istituzioni"

Arriva la replica dei consiglieri d'opposizione di Città Sant'Angelo Antonio Melchiore, Arianna Spacco, Catia Ciavattella, Ernestina Caralla, Lucio D’Anteo, Mauro Patrizii, Patrizia Longoverde e Stefano Seracini dopo le parole del sindaco Matteo Perazzetti in merito alle polemiche per le poche sedute del consiglio comunale convocate negli ultimi mesi. Perazzetti aveva fatto presente che per i consiglieri d'opposizione vi era possibilità di richiedere le sedute per questioni urgenti ma la minoranza si è detta stupita di questa risposta considerando che nella seduta del 23 dicembre scorso, erano state richieste risposte entro 30 giorni alle istanze presentate, essendo tematiche legate all'igiene e alla salute pubblica, oltre che per lo sviluppo socio culturale del territorio:

"Le istanze riguardavano la disfunzione delle case dell'acqua. Problema che sta suscitando malumore fra i tanti fruitori, per il quale abbiamo chiesto diverse cose, principalmente se l'acqua attualmente erogata, sebbene con

interruzioni nei vari impianti, fosse salubre, non nociva alla salute, atteso che non c’è certezza sul corretto funzionamento per l'assenza di cartelli che certificano la data di ultima sanificazione con sostituzione dei filtri, a tal uopo chiedevamo seri controlli, sono stati effettuati? La reiterata contaminazione del centro storico dal guano di piccione. All'uopo richiedevamo un intervento più incisivo nella pulizia e prevenzione; sul destino della scuola comunale di musica ed anche su altre attività nel centro storico, argomenti che riguardano l’intera comunità."

Un sindaco attento, proseguono i consiglieri, avrebbe dovuto dare tempestiva chiarezza su questi argomenti:

"Rispondere "Basta chiedere" è di una falsità che offende. Sindaco, ci faccia il favore, la smetta di salire in cattedra per dare lezioni di come si applica il regolamento, prima si faccia un breve ripasso. Le ricordiamo che dall'nizio del suo mandato avete offerto varie e discutibili interpretazioni, sul regolamento, come ad esempio su come presentare una mozione, per cui eviti i consigli, potrebbero essere sbagliati. Accolga, invece, il nostro di consiglio, quando elabora le sue risposte ad effetto, valuti con più attenzione gli interessi sottesi così evita quelle magre figure che recentemente è solito attribuire agli altri."