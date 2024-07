L'opposizione attacca Perazzetti sulla nuova strada Silvi - Montesilvano: "Il sindaco dimentica i meriti del centrosinistra"

I consiglieri comunali d'opposizione di Città Sant'Angelo Ugo Di Silvestre, Alice Fabbiani, Paolo Pratense, Franco Galli e Catia Ciavatella attaccano e criticano il sindaco Matteo Perazzetti in merito all'inaugurazione della nuova strada fra Silvi e Montesilvano, per non aver mai riconosciuto pubblicamente i meriti del centrosinistra angolano considerando l'iter lungo e travagliato che ha portato all'apertura dell'asse stradale:

"Notiamo con grande rammarico come l’amministrazione Perazzetti continui ad intestarsi meriti che non le appartengono, perché i post e i vari annunci che si sono susseguiti in questi giorni sono al solito privi di riferimenti a chi quell’opera l’ha realmente pensata e finanziata. La strada in questione, infatti, è frutto della programmazione e lungimiranza di amministratori precedenti che, attraverso una modifica dell’accordo con l’Outlet Village portata in consiglio comunale in data 11 aprile 2019, permisero che venissero dirottate somme da utilizzare per quest’opera viaria. Occorre ricordare inoltre come il sindaco Perazzetti abbia provato in passato, quando era all’opposizione, ad osteggiarla chiedendo che tali fondi avessero altra destinazione. Dunque, l’unico merito di Perazzetti è quello di trovarsi, per continuità amministrativa, ad inaugurare la strada, dopo 5 lunghi anni. Oltretutto, stando a quanto ci risulta, domani il taglio del nastro avverrà con la strada ancora priva di collaudo. Insomma, non proprio un’inaugurazione in pompa magna. E parliamo inoltre di un’opera la cui ultimazione è stata più volte rinviata. Simili operazioni di revisionismo possono avere successo solo con chi ha la memoria corta, ma non è il nostro caso."

L'inaugurazione è in programma alle 18 di giovedì 10 luglio.