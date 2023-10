L'opposizione di Manoppello chiede la revoca della delibera di assenso al raddoppio ferroviario

Il gruppo consiliare "L'Alternativa" di Manoppello torna a chiedere la revoca della delibera con cui l'amministrazione comunale aveva dato l'assenso a Rfi (Rete ferroviaria italiana) per il raddoppio ferroviario.

Il 29 settembre, come si legge in un comunicato inviato da Barbara Toppi, «è stato finalmente convocato il consiglio comunale straordinario richiesto dal nostro gruppo consiliare per discutere della proposta, da noi presentata, di revoca della delibera con cui l'amministrazione comunale aveva dato l'assenso ad RFI per il raddoppio ferroviario».

Poi la nota così prosegue: «La richiesta era partita dalla presidente del comitato Comferr, Katia Colalongo, che il 12 giugno scorso, aveva scritto a tutti i consiglieri comunali per chiedere l'annullamento dell'atto alla luce della notizia della fuoriuscita del progetto dai finanziamenti del Pnrr. Ci sono voluti 3 mesi e l'intervento del prefetto prima che la nostra richiesta di convocazione venisse accolta. Quello che chiedevamo di votare era un atto di valore meramente politico, più che amministrativo, che serviva soprattutto a far capire alla Regione e a Rfi che Manoppello non è più disposta a svendere il proprio territorio. La procedura di approvazione del progetto si è infatti già chiusa, ma, ora che è certo che il progetto non sarà finanziato dal Pnrr, crediamo sia necessario ripartire con un nuovo iter progettuale, che rispetti l'integrità dei territori maggiormente interessati, come il nostro. Purtroppo la risposta data dal sindaco De Luca a uno dei problemi più importanti degli ultimi anni è stata la fuga. Infatti, davanti ai tanti concittadini intervenuti all'assise, i consiglieri di maggioranza hanno fatto mancare il numero legale, rimandando la seduta a lunedì 2 ottobre. Un comportamento davvero irrispettoso nei confronti della cittadinanza e della minoranza, che però ci fa supporre che si stiano creando delle spaccature all'interno dell'Amministrazione. Forse qualche consigliere ha finalmente iniziato a dubitare della bontà del progetto? La verità la conosceremo lunedì pomeriggio, alle ore 16:00, quando prenderà il via la seconda seduta di questo Consiglio Comunale fondamentale per il futuro della nostra città».