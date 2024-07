L'opposizione di Città Sant'Angelo pungola Perazzetti: "Spesi 17 mila euro pubblici per l'ufficio propaganda del sindaco"

Nuovo attacco dei consiglieri d'opposizione di Città Sant'Angelo Ugo Di Silvestre, Alice Fabbiani, Paolo Pratense, Franco Galli e Catia Ciavatella all'amministrazione Perazzetti, e in particolare al sindaco per le spese sostenute per potenziare il proprio ufficio staff:

"La giunta Perazzetti ha recentemente deciso di potenziare il proprio ufficio staff, aggiungendo due specialisti della comunicazione istituzionale nel proprio staff e portando a tre, salvo ulteriori novità, il numero totale delle risorse umane impiegate. Questa scelta solleva interrogativi sulla reale necessità di tale espansione, soprattutto in un periodo in cui la prudenza nelle spese pubbliche è essenziale dopo i tagli agli enti locali da parte del Governo Meloni.

Le recenti delibere - n.157 e n.154 del 09/07 - comportano un aumento dei costi per i contribuenti: 8000 euro in più per una nuova assunzione nel 2024 e un incremento annuale di 2116,53 euro per il passaggio di categoria da C a D. In parole povere: 17000 euro in più all’anno a carico dei cittadini. Queste cifre suscitano dubbi sulla gestione delle finanze pubbliche, soprattutto considerando che in passato Perazzetti, Travaglini e Valloreo predicavano austerità e trasparenza. Oggi, invece, sembrano aver dimenticato quei principi."

I consiglieri d'opposizione aggiungono:

"Comprendiamo l’importanza di un eventuale supporto tecnico alla politica e della comunicazione istituzionale, ma ci chiediamo se queste risorse non potrebbero essere meglio impiegate per migliorare i servizi sociali o aiutare le associazioni del territorio a realizzare le proprie iniziative. Chiediamo conto di queste nuove spese a carico dei cittadini e invitiamo l’amministrazione a rivedere le proprie priorità, mettendo al centro il benessere della comunità e non la necessità di ampliare l’ufficio propaganda dell’amministrazione Perazzetti."