Operazione "Alto impatto", il sindaco Masci e il capogruppo Pignoli ringraziano prefettura e forze dell'ordine: "Una città sicura"

Arrivano i complimenti alla prefettura e le forze dell'ordine per l'operazione “Alto impatto” condotta sul territorio comunale giovedì 25 maggio. Operazione che ha visto impegnati 56 uomini e portato, tra i tanti risultati raggiunti, all'arresto di cinque persone e la denuncia di altre undici soprattutto per reati connessi alla detenzione e lo spaccio di droga. A rivolgerli al prefetto Giancarlo Di Vincenzo, la polizia, i carabinieri e la guardia di finanza sono il sindaco Carlo Masci e il capogruppo comunale Massimilano Pignoli.

“L’operazione interforze 'ad alto impatto' di controllo straordinario del territorio è un segnale forte di tutela della nostra comunità – esordisce il primo cittadino -. I servizi disposti dal questore Luigi Liguori su impulso del prefetto Giancarlo Di Vincenzo in piena condivisione con i vertici provinciali delle forze di polizia a seguito delle riunioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – aggiunge -, sono una significativa misura di presidio del territorio con effetto di deterrenza. È questa, peraltro, la riprova di una sinergia intensa e proficua tra istituzioni e forze dell’ordine, nell’impegno costante e quotidiano finalizzato a combattere le manifestazioni della criminalità e nel portare alla luce le zone d’ombra del malaffare”.

“Il mio sentito ringraziamento va dunque al prefetto Di Vincenzo e al questore Liguori e nello stesso tempo rivolgo il mio plauso e il mio apprezzamento alle donne e agli uomini in divisa che in ogni momento – conclude Masci - sono impegnati sulle nostre strade e nei centri operativi a garantire la nostra sicurezza”.

“Il controllo del territorio deve restare una priorità e per questo voglio rivolgere un plauso alla prefettura di Pescara e agli uomini e le donne di polizia, carabinieri e guardia di finanza per l’operazione portata a conclusione”, gli fa eco il capogruppo Pignoli che a loro rivolge il suo “sentito grazie per quello che fanno quotidianamente per assicurare il controllo del territorio e garantire la sicurezza dei pescaresi. Il controllo quotidiano deve essere una priorità e operazioni come quella di ieri dimostrano come ci sia la consapevolezza di tutto questo. I pescaresi - aggiunge Pignoli - chiedono di avere una città sempre più sicura”.

“Una sicurezza che deve essere percepita e che deve essere allo stesso tempo reale e toccata con mano e che non può che passare attraverso il prezioso lavoro che giornalmente le nostre forze dell’ordine svolgono. Pescara – conclude - oggi è una città sicura seppure con le sue problematiche come quella dello spaccio di droga, per cui ben vengano le operazioni come Alto Impatto che hanno visto un dispiegamento di forze in campo sopratutto nelle periferie dove da sempre chiediamo maggiori controlli”.