Carcere di Pescara, delegazione del Sinappe ricevuta dall'onorevole Delmastro Delle Vedove

Una rappresentanza del Sinappe (Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria) è stata ricevuta a Roma dal presidente della giunta delle autorizzazioni, onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove. L'incontro, secondo quanto riferisce una nota, è durato circa un'ora ed è stato "molto cordiale ed efficace". In particolare, il vertice si è concentrato sul contenuto di alcune lettere del sindacato che sono state consegnate all’onorevole per chiedergli di interessarsi delle problematiche degli istituti penitenziari abruzzesi, soprattutto quelli definiti dal Sinappe "con maggiori criticità", come la casa circondariale di Teramo, il carcere di Pescara e la casa di reclusione di Sulmona.

Delmastro Delle Vedove, parlamentare di Fratelli d’Italia che - rimarca il Sinappe - è "sempre al fianco degli uomini e delle donne della polizia penitenziaria", ha ascoltato con attenzione le richieste che gli sono state rivolte. L’onorevole, infine, ha assicurato alla delegazione il suo interessamento in presenza con una serie di visite nelle varie carceri abruzzesi. "Confidiamo in una serie di interrogazioni parlamentari volte a coinvolgere il governo centrale affinché affronti in modo decisivo e risolutivo le criticità degli istituti di pena abruzzesi", conclude il segretario regionale del Sinappe, Alessandro Luciani.