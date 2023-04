Temperature a picco, il sindaco firma l'ordinanza di deroga: riscaldamenti accesi fino al 15 aprile

Riscaldamenti accesi fino al 15 aprile. Vista l'ondata di freddo che in questi giorni sta investento il territorio comunale con le temperature precipitate, il sindaco Carlo Masci ha firmato l'ordinanza per la deroga straordinaria del periodo annuale di esercizio degli impianti di riscaldamento con dunque i termosifoni che potranno essere accesi ancora per dieci giorni.