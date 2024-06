Omicidio nel parco Baden Powell, il sindaco Masci: "Una tragedia, interroghiamoci sulle nostre mancanze verso i giovani"

“Quella che si è consumata ieri a Pescara è una tragedia. L'omicidio di un giovanissimo, che sarebbe avvenuto per mano di altri ragazzi, lascia sgomenti e senza parole, qualunque sia il movente e lo scenario in cui è maturato il fatto di sangue. Al di là delle motivazioni, che non conosciamo, non si può morire quando si ha una vita intera davanti, così come è assurdo che ci si macchi di un delitto così grave”.

Inizia così la dichiarazione del sindaco Carlo Masci su quanto avvenuto la sera di domenica 23 giugno nel parco di via Raffaello dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un 16enne con al momento due minori fermati e fortemente indiziati del suo omicidio.

“Queste sono ore preziose, per chi indaga, e qualsiasi ricostruzione sarebbe frettolosa e parziale per cui è bene lasciar lavorare gli inquirenti – aggiunge il sindaco -. Una prima 'risposta' c'è già stata, immediata e puntuale, su questo assassinio: non avevo dubbi che ciò accadesse e ringrazio coloro che sono impegnati a ricostruire tutto per chiudere il cerchio”.

Il primo cittadino replica anche a chi solleva critiche sulla sicurezza in città. “Purtroppo sono state immediate e puntuali anche le polemiche politiche di chi è esperto non di sicurezza, ma di sciacallaggio e ha nuovamente dimostrato di non saper tacere neppure di fronte alla morte di un ragazzino – afferma Masci -. Tutti ci dobbiamo interrogare sui limiti e le mancanze della nostra società nei rapporti con i più giovani: le istituzioni, il mondo della scuola, le famiglie devono tutelare e sostenere sempre i ragazzi, prevenendo o frenando qualsiasi devianza o deriva, e quando avvengono episodi di questa gravità è chiaro che bisogna porsi delle domande”-

“Il mio abbraccio – conclude il primo cittadino - va alla famiglia e agli amici della vittima e il mio pensiero va anche alle famiglie di chi è coinvolto nell'omicidio, travolte da un fatto così grave”.