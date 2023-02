Oltre 3mila 700 i bambini che usufruiscono della mensa scolastica: controlli a sorpresa per verificare la qualità dei pasti

Arriva il controllo a sorpresa nelle mense scolastiche delle scuole primarie e secondarie di primo grado di cui usufruiscono 3.713 studenti. L'annuncio arriva dal presidente della commissione pubblica istruzione ed edilizia scolastica Fabrizio Rapposelli al termine dell'ultima seduta cui hanno preso parte la dirigente del servizio Alessandra Di Zio e i responsabili della ristorazione Serenissima che si è aggiudicata l'appalto.

Ad effettuarlo sarà la commissione mensa tornata ad insediarsi a dicembre. Una risposta quella dell'amministrazione anche alle polemiche sollevate nelle settimane scorse in consiglio comunale dal capogruppo del partito democratico Piero Giampietro che proprio per l'assenza di quella commissione e in particolare del tecnico addetto ai controlli, aveva sollevato perplessità sul come fino a fine anno si fosse garantita e verificata la qualità del cibo somministrato ai bambini. A replicare in quell'occasione fu il vicesindaco Gianni Santilli spiegando che se la nomina dell'organo preposto era slittata per la mancata assegnazione dei fondi, sottolineando però che fino a quando la nomina non è stata fatta ad occuparsi personalmente dei controlli sulla qualità del cibo era stata proprio la dottoressa Di Zio (da giugno a dicembre).

Ora che la commissione è tornata in piena operatività dunque, ci sarà quel controllo a campione a sorpresa annunciato da Rapposelli che coglie l'occasione anche per fare il punto sull'attività mensa che si sta svolgendo nelle scuole sottolineando che dopo due anni di covid proprio l'anno scolastico 2022-2023 segna la piena ripresa del servizio.

Come detto i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado che usufruiscono del servizio scolastico sono 3.713 con 213 di loro che seguono una speciale dieta per esigenze alimentari specifiche elaborata, per ognuno, dai nutrizionisti. Ad usufuire gratuitamente del servizio sono 32 bambini ucraini con l'esenzione che spetta ad altri 733 studenti oltre i 34 cui spetta l'esenzione in quanto titolari della legge 104. A pagare la retta intera sono complessivamente 2.492 bambini (3,71 euro a pasto). Sono 456 quelli che invece pagano il 50 per cento della stessa (1,75 euro). A questi si aggiungono i 732 docenti che usufruiscono del servizio.

Per quanto riguarda i nidi a mangiare a mensa sono 262 bambini. In sei strutture i pasti vengono preparati internamente mentre per il Cipì arrivano dall'esterno “non potendo utilizzare la cucina nella quale non vengono ancora eseguiti i lavori di adeguamento dell'impianto antincendio”, spiega Rapposelli spiegando che la seduta di commissione convocata per fare il punto sull'attività è nata dalla volontà della stessa “di tenere sempre un riflettore acceso sul tema della ristorazione scolastica, che è un comparto di grande delicatezza essendo un servizio specificatamente dedicato alle fasce più fragili della cittadinanza, ovvero ai bambini”.

“Poco prima di Natale si è insediata la nuova commissione mensa Comunale che ha una costante sorveglianza e vigilanza sul corretto funzionamento delle nostre mense, anche attraverso i questionari del customer satisfaction, somministrato alle famiglie, che hanno espresso massima soddisfazione del servizio reso ai bambini”, sottolinea come a voler mettere anche un punto definitivo alla polemica sorta nelle scorse settimane.

Da Rapposelli arrivano anche chiarimenti sulla procedura d'appalto avviata in primavera, essendo il contratto con la Serenissima scaduto il 30 giugno 2022, e ancora in corso: “gli uffici -r iferisce - hanno dovuto far slittare i termini per la presentazione delle domande perché le ditte che vogliono proporre la propria candidatura devono avere la vidimazione del servizio Sian della Asl che però ha chiesto un lasso di tempo maggiore per far fronte a tutte le richieste, dunque c’è stata una proroga dei termini sino al 31 dicembre 2022; nei giorni scorsi si è costituita la commissione che da tre settimane sta facendo le sedute per esaminare le offerte amministrative e quelle tecniche”.

“Probabilmente l’intera procedura – conclude il presidente della commissione – si chiuderà il prossimo 31 marzo, ma a quel punto gli uffici valuteranno un’ulteriore proroga del servizio sino al 30 giugno 2023, non potendo pensare di cambiare eventualmente la gestione del servizio in mezzo all’anno scolastico. Ovviamente, ferma restando l’ottima risposta del territorio rispetto al servizio, andremo a verificare personalmente la qualità dell’attività svolta nelle mense scolastiche”.