Olimpiadi invernali, Serraiocco (Udc): “Atleti italiani orgoglio del nostro paese” 

Il segretario cittadino dell’Udc Vincenzo Serraiocco, che è anche dirigente nazionale del partito con delega allo sport, in una nota esprime soddisfazione per il grande risultato ottenuto fino ad oggi dagli atleti azzurri nelle Olimpiadi invernali che si stanno svolgendo in Cina: “Lo sport si conferma un eccezionale volano per il nostro Paese e sempre più simbolo del riscatto dell’Italia”, sottolinea Serraiocco, aggiungendo: “Il secondo e terzo posto ottenuto nello sci da Sofia Giggia e Nadia Delago ci rendono tutti orgogliosi e tutti ancora più italiani. Simbolo dell’Italia è sicuramente Sofia Goggia, capace di vincere una medaglia ma soprattutto l’infortunio subito qualche settimana fa e che aveva messo in dubbio la sua partecipazione ai Giochi Invernali di Beijing”.

Per Serraiocco, “L’urlo all’arrivo al traguardo di Sofia potrebbe essere paragonato alla liberazione dell’Italia dall’emergenza sanitaria e dalla pandemia dopo due anni di sofferenze. Il grido di gioia di Sofia Giggia è l’urlo dell’Italia che vuole ripartire e guardare avanti con fiducia. Ma la medaglia vinta così soffrendo è anche un messaggio ai nostri giovani dicendo loro che con impegno e sacrificio nessun obiettivo diventa impossibile da raggiungere”. Ricordiamo che Sofia Goggia, a 23 giorni dall'infortunio, ha conquistato la medaglia d'argento alle Olimpiadi nella discesa libera. Bronzo a Nadia Delago, oro a Suter.

A tale proposito ha voluto manifestare sui social la propria gioia anche Giorgia Meloni: "Appena 20 giorni fa l’infortunio al ginocchio che mise in dubbio la sua partecipazione alle Olimpiadi - ha scritto la leader di Fratelli d'Italia - Sofia Goggia non ha mollato e già dal giorno dopo ha lottato per esserci a tutti i costi. Stanotte ha conquistato una medaglia d’argento che vale più di un oro. Un’impresa fantastica che ci rende orgogliosi di essere italiani. Bravissima, Sofia, esempio di tenacia e forza!".

Verso la fine di gennaio, la sciatrice bergamasca aveva vinto la discesa di Cortina, raggiungendo il suo sesto successo stagionale, ma una brutta caduta, riportata proprio in quell'occasione, le aveva comportato una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013. È però riuscita a riprendersi in tempo record, e ora è tornata alla grande.