Arriva uno scuolabus di ultima generazione per gli alunni delle scuole comunali di Pescara [FOTO]

Potenziato il parco scuolabus del Comune di Pescara. Questa mattina, infatti, è stato consegnato un nuovo mezzo dalla Maldarizzi Automotive che si è aggiudicata la gara per il Mercedes Benz – Modello Sprinter 519 – in grado di accogliere 32 alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, oltre a un accompagnatore e a un autista.

Lo scuolabus, evidenzia l'amministrazione comunale, è di ultima generazione e sarà particolarmente utile in vista della riapertura delle scuole considerando anche le norme anti contagio che impongono un radicale cambiamento sul fronte dell'organizzazione del trasporto scolastico.

Il mezzo ha segnalatori lampeggianti retrostanti per sosta e movimento in entrata ed uscita di passeggeri, Abs per l’autista e di sistema Sp (di stabilità sul fondo stradale), oltre che dell’ultra-evoluto “Active breake assistant”, che controlla la velocità massima del pulmino in base alla strada percorsa, inviando un alert all'autista in caso di superamento o la pressione sul petto della cintura di sicurezza. Il Comune ha acquisito il mezzo con una consistente riduzione dell’investimento necessario.