Quasi ultimato il nuovo pronto soccorso dell'ospedale, sopralluogo della commissione Lavori Pubblici [FOTO]

Sono quasi terminati i lavori per la realizzazione del nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Pescara.

Nella giornata di ieri, venerdì 15 gennaio, c'è stato il sopralluogo della commissione consiliare permanente Lavori Pubblici per verificare l'andamento del cantiere che è in fase di ultimazione.

«Ricordo ancora quando da giovanissimo consigliere partecipavo alle prime commissioni di diversi anni fa sul tema e si cominciava a parlare del nuovo pronto soccorso, c'era addirittura il professor Torlontano in qualità di consigliere comunale», ricorda Berardino Fiorilli della Lista Amare che ha partecipato al sopralluogo, «oggi l'opera è quasi terminata con la variante ultima del pre-triage Covid, non prevista inizialmente oltre alla sezione di pronto soccorso Pediatrico. La città, il servizio il 118 e soprattutto gli utenti, hanno bisogno di questa struttura, davvero molto bella e funzionale, finalmente all'altezza di Pescara».