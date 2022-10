Nuovo ponte sul Piomba, Perazzetti: "I lavori procedono spediti, contiamo di aprire la pista ciclabile entro l'estate"

Procedono dopo uno stop estivo i lavori per la realizzaizone del nuovo ponte e della nuova strada di collegamento sul fiume Piomba fra Città Sant'Angelo e Silvi. Lo ha detto il sindaco angolano Matteo Perazzetti, da noi interpellato per fare il punto sull'opera ritenuta strategica nel territorio al confine fra le province di Pescara e di Teramo e che, assieme al ponte già operativo da anni sul Saline contribuirà ulteriormente a migliorare la viabilità nella zona.

"I lavori della pista ciclabile stanno andando avanti e sono di competenza della Provincia di Pescara. Sono a buon punto e sono propedeutici per l'avvio dei lavori della costruzione della nuova strada con il tratto carrabile per i veicoli, che invece sono di competenza comunale. Per motivi tecnici, i due cantieri non potevano partire contemporaneamente e dunque è questo il motivo per cui non sono ancora iniziati materialmente i lavori di nostra competenza che serviranno a realizzare il tracciato di collegamento fra i fiumi Piomba e Saline. A seguito del completamento dell'opera, vista la contiguità dei due cantieri, inizierà la costruzione della parte carrabile. Ci auguriamo che entro l'estate prossima si possa almeno aprire la pista ciclabile, e di essere a buon punto per la strada destinata ai veicoli. La fase burocratica è stata superata e dunque ora occorre solo andare spediti il più possibile con i cantieri per dare un'altra infrastruttura importante ai cittadini e ai turisti che frequentano il nostro territorio".