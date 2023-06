A Riparcorbaria di Manoppello un "campus dell'istruzione" immerso nel verde per i piccoli del nido e della scuola dell'infanzia [FOTO]

Non un semplice nido e una scuola per l'infanzia, ma un vero e proprio campus dell'istruzione destinato ai più piccoli e completamente immerso nel verde. A Ripacorbaria (Manoppello) sorgerà un nuovo polo didattico di ultima generazione con spai dedicati alla didattica multidisciplinare, laboratori, aree per il gioco e l'apprendimento. Entro due anni, questa la previsione, la realizzazione grazie ai 5 milioni di euro dei fondi pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) ottenuti dal Comune.

Il 19 giugno il bando per l'appalto chiuderà i battenti e si procederà entro la fine del mese all'affidamento dei lavori per la realizzazione dei due edifici su cui sono stati investiti rispettivamente 4 milioni e 70mila euro e 880mila euro.

Uno spazio unico integrato quello di via Don Rocco D'Alessandro che sarà realizzato e totalmente autosufficiente dal punto di vista energetico e pensati geometricamente cioè con una planimetria a forma di cerchio per uno degli edifici, e quadrata per l'altro.

“Grazie a questo ambizioso progetto per il quale il Comune ha ottenuto due cospicui finanziamenti pnrr realizzeremo un moderno nido e una moderna scuola dell’infanzia. Le strutture – spiega il sindaco saranno tecnologicamente all’avanguardia, con spazi sicuri in cui accoglieremo al meglio e in sicurezza piccoli alunni, educatori, docenti e personale. I due edifici saranno in grado di produrre tutto l’apporto energetico necessario al proprio funzionamento sia per la climatizzazione che per l’aspetto illuminotecnico – sottolinea – e avranno a disposizione spazi verdi in cui saranno realizzati un orto scolastico e, sfruttando la vegetazione esistente, un piccolo bosco didattico. Un campus che sarà in grado di rispondere alle esigenze sempre crescenti del territorio e rappresenterà un fiore all’occhiello del patrimonio pubblico scolastico”.

Le due strutture, asilo nido e scuola dell’infanzia, sono state concepite su un unico livello e con patio centrale così da enfatizzare il rapporto tra lo spazio interno e l’ambiente esterno. Le ampie vetrate utilizzate permetteranno a bambine e bambini di orientarsi autonomamente all’interno delle strutture rimanendo sempre in contatto visivo con lo spazio naturale esterno. Giardini d’inverno, aree esterne coperte, spazi interni flessibili e multifunzionali saranno la scena per vivere esperienze di crescita, gioco e apprendimento.