L'annuncio di Pettinari (M5s): "In arrivo 12 nuove unità di personale nel carcere"

Sono 12 le nuove unità di personale che dovrebbero arrivare nel carcere San Donato di Pescara.

Ad annunciarlo è il vice presidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle.

«Soddisfatto del risultato, avevo personalmente segnalato al ministero che si è attivato con celerità». Una notizia sicuramente positiva soprattutto dopo l'evasione di uno dei detenuti domenica scorsa.

«Esprimo soddisfazione per questo risultato che arriva a seguito di un grande lavoro», afferma Pettinari, «che mi ha visto impegnato in prima persona, e di interlocuzioni che ho avuto direttamente con il ministero della Giustizia in questi mesi. Ad aprile 2021 lo stesso ministero mi aveva comunicato che sarebbe stato effettuato un incremento di personale, ma la bella notizia dell’assegnazione definitiva di ben 12 unità operative mi è stata comunicata in questi giorni direttamente da alcune sigle sindacali con cui sono in contatto da tempo per monitorare da vicino la situazione relativa alla carenza di personale nella struttura. Un passo importante verso la dignità lavorativa di questi agenti, che quotidianamente svolgono uno straordinario lavoro per rendere il carcere un luogo sicuro per detenuti e personale».

«Mi auguro», conclude il vice presidente del consiglio regionale, «che le forze di polizia, che attualmente operano in condizioni difficili, vengano supportate presto, e che a questa operazione di incremento di personale possano seguire opere di ristrutturazione: ho effettuato quattro sopralluoghi nella struttura solo nell’ultimo anno, e ho potuto constatare con i miei occhi le gravi carenze strutturali e gli ambienti fatiscenti che devono essere messi in sicurezza e resi più salubri con interventi mirati e risolutori. Ringrazio comunque il ministero per essersi attivato velocemente con le giuste iniziative per sanare la gravissima situazione sul fronte del personale che pesava da tempo e che mai abbiamo smesso di denunciare».