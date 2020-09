Arriva il nuovo logo del Comune di Pescara dedicato a Gabriele D'Annunzio

Mantenuta la promessa fatta dal sindaco di Pescara Masci riguardnate il logo del Comune e della città. Da oggi, infatti, assieme al logo istituzionale ci sarà anche un logo originale con il profilo stilizzato del Vate e la scritta "Città di Gabriele D'Annunzio", realizzata con i caratteri autografi del Vate.

Proprio questa mattina il primo cittadino ha anticipato la novità durante la seconda edizione della "Feta della Rivoluzione" con l'apposito atto di giunta già ufficializzato. Il logo apparirà nella normale comunicazione e corrispondenza dell'ente. Masci ha anche aggiunto:

Celebrare il poeta sulla carta intestata del Comune significa amplificarne l’opera, il vissuto e quello stile inimitabile con cui ha saputo sempre contrassegnare una lunga epoca della cultura italiana ed europea. La sua modernità è infatti una delle eredità della sua sfaccettata esperienza. Non è certamente un caso se il suo stile, coniugato in tutte le forme, sia contraddistinto dall’aggettivo “dannunziano”. In lui, anche nelle esagerazioni, si ritrovano tutti gli elementi della vita. Vogliamo che il logo Città di Gabriele d’Annunzio diventi una specie di passepartout storico, letterario e culturale dall’immediata percezione