Nuovo incendio in una ditta di rifiuti a Città Sant'Angelo, Perazzetti: "La Regione deve intervenire"

Un incendio è scoppiato nella notte del 30 ottobre a Città Sant'Angelo, all'interno di un'azienda che si occupa del trattamento di rifiuti. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che sono riuscite fortunatamente a mettere in sicurezza l'area e ad evitare che l'incendio potesse diventare più vasto e pericoloso. Sul posto si è recato il sindaco Matteo Perazzetti, da noi raggiunto, che ha spiegato di aver subito parlato con il caposquadra che lo ha rassicurato sul fatto che il rogo è stato messo rapidamente sotto controllo e dunque non ci sono stati pericoli per la salute dei cittadini.

Perazzetti poi è tornato sulla questione dell'incendio e delle autorizzazioni in possesso della ditta, dove già vi era stato in passato un altro rogo di grosse dimensioni:

"Dopo essere stato avvisato dalla prefettura mi sono recato sul posto e ho avuto rassicurazioni dai vigili del fuoco dell'assenza di pericolo della salute. Ribadisco che nemmeno a 2 mesi dal rinnovo della Regione delle autorizzazioni per quest'azienda è avvenuto di nuovo un fatto potenzialmente pericoloso per la cittadinanza angolana. Dopo rinvii molto eccessivi e prescrizioni, abbiamo avuto di nuovo un incendio dopo quello del 2011 che è costato tantissimo in termini economici a Città Sant'Angelo e in termini di possibili rischi per la salute. La Regione deve rivedere la questione e immediatamente revisionare l'autorizzazione ad operare, e personalmente scriverò a tutti gli enti competenti per valutare la situazione".