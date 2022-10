Gli auguri del presidente Marsilio e dei deputati abruzzesi FdI a Giorgia Meloni e il nuovo esecutivo

“Faccio le congratulazioni a nome personale e dell'intera giunta regionale d'Abruzzo a Giorgia Meloni, prima donna nella storia d'Italia a guidare un governo. Sono sicuro che con la squadra di ministri che ha messo in campo sapremo superare tutte le sfide che ci attendono. Nell'augurare buon lavoro al nuovo esecutivo sono convinto che anche per l'Abruzzo si apre una nuova stagione di crescita e di sfide”. Con queste parola il presidente della Regione Marco Marsilio augura buon lavoro al nuovo esecutivo.

Come lui anche i neo eletti senatori e deputati abruzzesi di Fratelli d'Italia Etel Sigismondi, Guido Quintino Liris, Guerino Testa, Rachele Silvestri e Fabio Roscani rivolgono il loro augurio alla leader del partito che rappresentano e parlano di “una squadra di grande profilo cui spetterà affrontare un lavoro importante e decisivo per la rinascita del nostro Paese. Siamo certi che sarà in grado di offrire, sin da subito, ai cittadini italiani quei segnali cruciali che tutti si attendono. Per noi l'orgoglio è doppio: avere il capo del governo eletto in Abruzzo non può che rappresentare una garanzia per i cittadini grazie alle sinergie che nasceranno con il governo regionale. Questo è il miglior auspicio che Fratelli d'Italia Abruzzo potesse avere per la propria terra”.