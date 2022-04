Nuovo distretto sanitario di base a Scafa: siglato l'accordo negli uffici della direzione Asl

Si chiude nel migliore dei modi, e con un atto concreto, la prima fase che porterà Scafa e tutta l'alta Val Pescara ad avere una nuova struttura per la sanità territoriale. Il sindaco Maurizio Giancola e l'assessore comunale alla sanità Fabio Antonio Di Venanzio si sono recati negli uffici della direzione generale della Asl di Pescara per formalizzare l'accordo di programma finalizzato alla realizzazione del nuovo distretto sanitario di base di Scafa. Sul documento sono state apposte le firme del sindaco di Scafa, Giancola, e del direttore generale dell'azienda sanitaria pescarese, Vincenzo Ciamponi.

La nuova sede del Cers - area Maiella-Morrone sarà costruita in una zona di 6000 metri quadri, di proprietà comunale ubicata all’interno dell’ex stabilimento Sama. "Il Cers, la casa di comunità e la centrale operativa territoriale saranno i pilastri della cura e dell'assistenza socio-sanitaria per tutto il nostro territorio", ha dichiarato in una nota l'assessore Di Venanzio, esprimendo soddisfazione insieme al sindaco per questo importante traguardo.